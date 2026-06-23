Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este martes 23 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto