Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 21 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este martes 21 de octubre prevé que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 33%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Jueves 23 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Viernes 24 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Sábado 25 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Lunes 27 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13