Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este martes 21 de abril informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 75% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Viernes 24 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta