Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este martes 20 de enero determina que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Jueves 22 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Cancún