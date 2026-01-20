Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 20 de enero determina que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 53%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Jueves 22 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá