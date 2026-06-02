Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este martes 2 de junio informa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Domingo 7 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Lunes 8 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Martes 9 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

