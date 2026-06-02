Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este martes 2 de junio informa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Sábado 6 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Domingo 7 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Lunes 8 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Martes 9 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta