Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este martes 2 de diciembre prevé que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Jueves 4 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13