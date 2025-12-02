Martes, 02 de Diciembre 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este martes 2 de diciembre prevé que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

