Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este martes 19 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 38 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 28% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta