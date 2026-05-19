Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este martes 19 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 38 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 28% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

