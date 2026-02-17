Martes, 17 de Febrero 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 17 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este martes 17 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 10

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 9

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 9

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 9

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

