Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 17 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 17 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 16%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 10

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 10

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 10

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 9

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

