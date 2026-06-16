Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este martes 16 de junio informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 93% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Jueves 18 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Sábado 20 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta