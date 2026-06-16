Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este martes 16 de junio informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 93% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

