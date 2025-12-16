Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este martes 16 de diciembre determina que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 17 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Lunes 22 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

