Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este martes 13 de enero prevé que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 19 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

