Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este martes 13 de enero prevé que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Lunes 19 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13