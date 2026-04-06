Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 6 de abril determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 8% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 26%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Miércoles 8 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Sábado 11 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México