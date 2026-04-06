Lunes, 06 de Abril 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 6 de abril determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 8% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 26%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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