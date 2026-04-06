Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 6 de abril determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 8% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 26%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

