Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 5 de enero determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 33%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 7 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla