Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 5 de enero prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 7 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

