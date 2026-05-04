Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 4 de mayo prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 15%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

