Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 4 de mayo prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 15%.Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta