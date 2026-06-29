Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 29 de junio informa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 41%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Lunes 6 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos