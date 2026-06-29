Lunes, 29 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 29 de junio informa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Ciudad de México
Clima en Chapala
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tlaquepaque
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Monterrey
Clima en Mazamitla
Clima en Cancún
Clima en El Salto
Clima en Zapopan
Clima en Tonalá
Clima en Tapalpa

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones