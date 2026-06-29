Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 29 de junio informa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tapalpa