Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

El clima en El Salto para este lunes 29 de junio determina que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta