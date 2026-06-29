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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

El clima en Chapala para este lunes 29 de junio determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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