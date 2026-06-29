Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

El clima en Chapala para este lunes 29 de junio determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara