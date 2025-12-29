Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este lunes 29 de diciembre prevé que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 38%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 30 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 31 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 3 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

