Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 29 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 1 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 2 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 3 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 5 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

