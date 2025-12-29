Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 29 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Jueves 1 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Viernes 2 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Sábado 3 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 5 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos