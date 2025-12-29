Lunes, 29 de Diciembre 2025

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Chapala para este lunes 29 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 55%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 30 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 3 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

