Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este lunes 29 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 55%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Martes 30 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Sábado 3 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16