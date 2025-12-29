Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

El clima en Guadalajara para este lunes 29 de diciembre anticipa que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 30 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 3 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

