Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web

El clima en Guadalajara para este lunes 29 de diciembre anticipa que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 30 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 3 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

