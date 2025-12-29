Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

El clima en Guadalajara para este lunes 29 de diciembre anticipa que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.Martes 30 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Sábado 3 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México