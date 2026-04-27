Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 27 de abril prevé que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 17Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 14Domingo 3 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 14Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara