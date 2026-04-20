Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 20 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla