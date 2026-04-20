Lunes, 20 de Abril 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 20 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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