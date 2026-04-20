Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 20 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tapalpa