Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en El Salto para este lunes 20 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

