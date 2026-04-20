Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en El Salto para este lunes 20 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México