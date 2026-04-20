Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Chapala para este lunes 20 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Jueves 23 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Viernes 24 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

