Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Chapala para este lunes 20 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Jueves 23 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Viernes 24 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tonalá