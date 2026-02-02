Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 2 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 69% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

