Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 2 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se establece, el clima presenta un 69% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Miércoles 4 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Jueves 5 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún