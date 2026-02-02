Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este lunes 2 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 89% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

