Lunes, 02 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este lunes 2 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 89% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Cancún
Clima en Tapalpa
Clima en Tonalá
Clima en Monterrey
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tlaquepaque
Clima en Mazamitla
Clima en Chapala
Clima en Guadalajara

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones