Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este lunes 2 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 89% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Guadalajara