Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 2 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 44% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

