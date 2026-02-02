Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 2 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se informó, el clima presenta un 44% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 4 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Jueves 5 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga