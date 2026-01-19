Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 19 de enero informa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Jueves 22 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 25 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 26 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

