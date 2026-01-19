Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 19 de enero informa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Jueves 22 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Domingo 25 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 26 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey