Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 18 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 18 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se informó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 21%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Martes 19 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Miércoles 20 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Cancún