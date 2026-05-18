Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 18 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 18 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 21%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 19 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Miércoles 20 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

