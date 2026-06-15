Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 15 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Jueves 18 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17Domingo 21 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México