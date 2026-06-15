Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 15 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Domingo 21 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

