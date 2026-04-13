Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 13 de abril informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 16%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey