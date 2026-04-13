Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 13 de abril informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 16%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

