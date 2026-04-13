Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 13 de abril informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 16%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

