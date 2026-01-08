Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 8 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 8 de enero anticipa que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 21%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

