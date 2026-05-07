Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 7 de mayo anticipa que estará con muy nuboso con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 13%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

