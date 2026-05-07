Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 7 de mayo anticipa que estará con muy nuboso con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 13%.Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta