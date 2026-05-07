Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este jueves 7 de mayo informa que estará con nubes dispersas con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 14%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

