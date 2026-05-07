Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este jueves 7 de mayo informa que estará con nubes dispersas con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 14%.Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa