Jueves, 07 de Mayo 2026

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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este jueves 7 de mayo informa que estará con nubes dispersas con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 14%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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