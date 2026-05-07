Jueves, 07 de Mayo 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este jueves 7 de mayo informa que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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