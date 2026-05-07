Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 7 de mayo informa que estará con muy nuboso con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 13%.Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Mazamitla