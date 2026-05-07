Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 7 de mayo informa que estará con muy nuboso con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 13%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

