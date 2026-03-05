Jueves, 05 de Marzo 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 5 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 5 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 24%.

Según se establece, el clima presenta un 24% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 10

Domingo 8 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Martes 10 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

