Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 5 de marzo de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 5 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 30% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Domingo 8 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Martes 10 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 12

