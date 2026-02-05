Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 5 de febrero determina que estará con algo de nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Lunes 9 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Miércoles 11 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá