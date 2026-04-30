Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 30 de abril determina que estará con nubes con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 1 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

