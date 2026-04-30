Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 30 de abril determina que estará con nubes con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Viernes 1 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 16Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tonalá