Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

El clima en El Salto para este jueves 30 de abril anticipa que estará con muy nuboso con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 9%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Viernes 1 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Jueves 7 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México