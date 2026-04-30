Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

El clima en El Salto para este jueves 30 de abril anticipa que estará con muy nuboso con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 9%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 1 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Jueves 7 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

