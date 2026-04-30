Jueves, 30 de Abril 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

El clima en Chapala para este jueves 30 de abril determina que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 22%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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