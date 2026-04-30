Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 30 de abril determina que estará con nubes con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 11%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Viernes 1 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 17Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga